Buca Belediye Başkanı Görkem Duman "Sendikanın usulsüz bir biçimde uygulamaya koyduğu bu iş bırakma eylemine katılan ve görevini yapmaktan imtina eden çalışanlarımızla ilgili disiplin süreçlerini başlatacağız" dedi.

Duman yaptığı açıklamada, "DİSK 6 No’lu Şube’nin başlattığı, işçilerimizin alacakları maaşlar karşılığında başvurduğu bireysel iş bırakma eylemi devam etmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle maaş ödemelerinde gecikmeler yaşandığının farkındayız. Bu süreçte belediye çalışanlarının zor günler geçirdiğini biliyor ve bu durumun en kısa sürede aşılabilmesi için tüm tedbirleri hayata geçiriyoruz." dedi.

Duman şunları kaydetti:

Sendika ile yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda eksik kalan maaşların yüzde 85’lik kısmı 12 Eylül Cuma günü ödenmiştir. Geriye kalan yüzde 15’lik kısmının ise 19 Eylül’e kadar yatırılacağı taahhüt edilmiştir. Ancak buna rağmen sendika yönetiminin, bireysel iş bırakma eylemi konusunda çalışanlara yasa dışı bir yöntemle baskı yaptığı görülmektedir. Bu durum artık bireysel iş bırakmanın ötesine geçmiş, ortaya çıkan sonuçları nedeniyle halk sağlığını etkileyecek toplumsal bir eyleme, hatta bir greve dönüşmüştür.

Bizler verdiğimiz taahhütleri yerine getirmeye devam ederken, sendikanın bu süreci hak arama mücadelesinin ötesinde politik bir zemine çektiğinin farkındayız. Bizim tek önceliğimiz emekçi kardeşlerimizin alın teriyle kazandıkları haklarının ödenmesidir. Bu doğrultuda gerekli tüm çalışmaları sürdürüyoruz.

Ancak buna karşılık, sendikanın usulsüz bir biçimde uygulamaya koyduğu bu iş bırakma eylemine katılan ve görevini yapmaktan imtina eden çalışanlarımızla ilgili disiplin süreçlerini başlatacağımızı da buradan kamuoyuna duyurmak istiyorum. Buca halkının sağlığı her şeyden önemlidir.