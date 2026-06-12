İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yerine başkanvekili seçildi.

Buca Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu’nda yapılan olağanüstü toplantıda CHP’nin adayı Hüseyin Benzer ile Cumhur İttifakı Grubu’nun adayı Veli Balyemez yarıştı.

CHP’NİN 25, CUMHUR’UN 18 OYU VAR

Buca Belediyesi Meclisi’nde CHP’nin 27, Cumhur İttifakı’nın 18 üyesi var. Yapıla operasyonda CHP’li 3 meclis üyesi hakkında gözaltı kararı çıkmış, Burcu Er Durmaz tutuklanırken, Doğan Sarıkaya ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Mustafa Genç ise hala aranıyor. Operasyon sonrası CHP’de oy kullanabilecek meclis üyesi sayısı 25'e düştü.

Seçimi CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da takip etti.

ÜÇ TURLU SEÇİM

Yapılan seçimin ilk turunda 29 oy geçerli 14 oy geçersiz sayıldı. Hüseyin Benzer 17, Veli Balyemez 12 oy aldı. 3'te 2'lik çoğunluk sağlanamadığı için seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda ise iki partiden de fire olmadı. Benzer 25, Balyemez 18 oy aldı. Yine çoğunluk sağlanamadığı için seçim 3. tura kaldı. Salt çoğunluğun baz alındığı son turda 25 oy alan Hüseyin Benzer başkanvekili seçildi.