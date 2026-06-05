Savcılık, aralarında Belediye Başkanı Görkem Duman’ın da bulunduğu 51 şüpheliyi tutuklama, 3 şüpheliyi ise adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Savcılık, aralarında Belediye Başkanı Görkem Duman’ın da bulunduğu 51 şüpheliyi tutuklama, 3 şüpheliyi ise adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.