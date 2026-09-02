Buca'da sabah saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü ve çevredeki yapılara yayıldı. Olay, Seyhan Mahallesi Aydın Hatboyu Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında 3 katlı bir mobilya atölyesinde çıktı.

EVDEKİLER GÜVENLE TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki 3 ayrı iş yerine ile 1 eve sıçradı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre alevler atölyeden çevredeki yapılara sıçraması sonucu 1 iş yeri ile 1 ev tamamen yanarken, 3 iş yeri de zarar gördü.

Yangının sıçradığı evde bulunan anne, baba ve 2 çocuk, itfaiye ekiplerince güvenli şekilde tahliye edildi. Durumlarının iyi olduğu belirlenen 4 kişilik aile, tedbir amacıyla sağlık ekiplerince gözlem altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, başladıktan yaklaşık 30 dakika sonra kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenememesi üzerine inceleme başlatıldı. Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.