2000'li yıllarda televizyon başındaki çocukların yakından tanıdığı isimlerden biri olan Merve Erdoğan Carim, Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle tanınmıştı. Aradan geçen yıllarda büyüyen ve oyunculuk kariyerini sürdüren Carim, bugün tiyatro sahnesinde. Üstelik bu kez izleyiciyi geçmişin sırlarıyla yüzleştiren bir oyunda rol alıyor.

KÜÇÜK ZELİŞ'TEN TİYATRO OYUNCULUĞUNA

Oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda başlayan Merve Erdoğan, Bücür Cadı dizisiyle ününe ün kattı. Zeliş karakteriyle tanındıktan sonra birçok televizyon projesinde yer aldı. Arka Sıradakiler, Emret Komutanım Yeniden, Sevdaluk, Aşk ve Mavi, Yalaza ve Tövbeler Olsun gibi yapımlarda rol alan oyuncu, 2026 yılında tabii platformunda yayınlanan Persona dizisinde de konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıktı.

Televizyon ekranlarında tanınan küçük oyuncu, bugün İstanbul Devlet Tiyatrosu bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Carim, oyunculuğun yanı sıra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nde bölüm başkanlığı görevini de yürütüyor.

SAHNEDE BU KEZ SALLY DRISCOLL

Merve Erdoğan Carim, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de sahnelenen Tehlikeli Saplantı oyununda Sally Driscoll karakterini canlandırıyor. Norman James Crisp'in kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini Elif İskender üstleniyor.

İngiliz burjuva yaşamının kusursuz görünen dünyasının ardındaki sırları, suçluluk duygusunu ve gerçekle yüzleşmenin zorluğunu konu alan yapımda, sıradan bir karşılaşma beklenmedik bir ziyaretin ardından karmaşık bir hesaplaşmaya dönüşüyor. Carim'e sahnede Berk Sezenler ve Göker Ersivri eşlik ediyor.

Oyunun çevirisi Dürrin Tunç imzası taşırken dekor tasarımını Nur Sinem Mete, kostüm tasarımını Dilek Kaplan, ışık tasarımını ise Seda Yılmaz ve Gökhan Gülçebi üstleniyor.