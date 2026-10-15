Marmara Denizi'nde etkisini artıran olumsuz hava koşulları ve fırtına, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları sebebiyle bugün gün boyunca yapılması planlanan 12 karşılıklı seferin programdan çıkarıldığını bildirdi.

İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ LİSTESİ

BUDO'nun resmi internet sitesinden yapılan kamuoyu duyurusuna göre iptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının seyrine göre gün içindeki diğer sefer durumlarının da yeniden değerlendirileceğini belirterek, seyahat edecek vatandaşların güncel bilgileri resmi web sitesi üzerinden takip etmelerini tavsiye etti.