BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), saat 16.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve saat 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
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