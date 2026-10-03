BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), saat 16.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve saat 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

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