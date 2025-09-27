BUDO’dan yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.
Yapılan açıklamaya göre;
08.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci),
08.00 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya),
09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci),
09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/ Sirkeci),
11.30 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Bursa (Mudanya),
11.30 İstanbul (Eminönü/ Sirkeci)- Armutlu (İhlas),
12.55 Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.