Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 17 Ekim'de yapılması planlanan 12 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İPTAL EDİLEN SEFERLER
İptal edilen seferlerin saatleri ve güzergâhları şöyle:
- 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
- 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
- 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
- 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
- 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
- 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
- 16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
- 19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)