Marmara Bölgesi'nde etkisini sürdüren kuvvetli fırtına, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 seferin gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.
SAATTE 90 KİLOMETRE HIZA ULAŞABİLİR
Meteoroloji'den yapılan uyarıda, bölgede etkili olması beklenen fırtınanın hızının saatte 90 kilometreye kadar ulaşabileceği belirtildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada iptal edilen seferler şöyle sıralandı:
- 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
- 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
- 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
- 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
- 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş),
- 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya),
- 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas),
- 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya),
- 16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
- 16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
- 19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş),
- 19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa(Mudanya).