Marmara Denizi'nde etkisini artıran olumsuz hava şartları deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), elverişsiz hava koşulları nedeniyle karşılıklı yapılması planlanan 8 seferin iptal edildiğini duyurdu.
İPTAL EDİLEN HATLAR VE SEFERLER
BUDO'nun resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, fırtına ve hava muhalefeti sebebiyle yapılamayacak seferler şu şekilde sıralandı:
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Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
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İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
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Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
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Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
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Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
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İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
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İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
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Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
Yetkililer, seyahat edecek yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel sefer durumlarını resmi internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.