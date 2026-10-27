Marmara Denizi'nde etkisini artıran olumsuz hava şartları deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), elverişsiz hava koşulları nedeniyle karşılıklı yapılması planlanan 8 seferin iptal edildiğini duyurdu.

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İPTAL EDİLEN HATLAR VE SEFERLER

BUDO'nun resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, fırtına ve hava muhalefeti sebebiyle yapılamayacak seferler şu şekilde sıralandı:

  • Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

  • İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

  • Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

  • Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

  • Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

  • İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

  • İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

  • Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Yetkililer, seyahat edecek yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel sefer durumlarını resmi internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.