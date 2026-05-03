Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün gerçekleştirilmesi planlanan bazı seferlerin hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacağını duyurdu. BUDO’nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ile 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi. Ayrıca 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferlerinin de aynı gerekçeyle gerçekleştirilemeyeceği bildirildi. İptal edilen diğer seferler ise 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) ile 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) olarak açıklandı.

