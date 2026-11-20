BUDO'nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan 10 sefer iptal edildi.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) hattında saat 07.00, 09.30 ve 13.30'da yapılması planlanan seferler gerçekleştirilemeyecek. İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) hattında ise saat 08.00, 10.30 ve 14.00 seferleri iptal edildi.

Aynı gerekçeyle iptal edilen diğer dört sefer de şöyle: