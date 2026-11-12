Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) Bursa, İstanbul ve Armutlu hatlarındaki 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, yapılamayacak seferler şöyle:
- 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
- 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
- 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
- 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
- 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
- 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)