Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, yapılamayacak seferler şöyle:

  • 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
  • 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
  • 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
  • 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
  • 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
  • 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
  • 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
  • 14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
  • 14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
  • 15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
Kaynak olarak ekle