Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 seferini iptal etti. BUDO'nun internet sitesinde, Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) arasındaki iptal edilen seferler duyuruldu.
İPTAL EDİLEN SEFERLER
BUDO'nun açıklamasına göre yapılamayacak seferler şöyle:
- 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
- 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
- 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)
- 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
- 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)
- 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
- 16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 16.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)
- 19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)
- 19.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)