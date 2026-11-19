Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 19 Kasım'da yapmayı planladığı 12 sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) hattında saat 07.00, 09.30, 16.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak. İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) hattında ise saat 08.00, 11.30, 16.30 ve 19.30 seferleri iptal edildi.
Aynı gerekçeyle saat 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), saat 11.30 İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ve saat 13.00 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.