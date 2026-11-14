Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesindeki duyuruda, Mudanya, Kabataş ve Armutlu (İhlas) bağlantılı seferlerin yapılamayacağı bildirildi.
İptal edilen seferler şöyle:
- 08.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
- 08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
- 09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
- 09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
- 10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş)
- 11.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
- 11.30 İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas)
- 13.00 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)