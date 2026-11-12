ABD’nin Kaliforniya eyaletinde geniş buğday tarlaları ve çiftlik arazilerinin bulunduğu bölgede köpeğiyle yürüyüşe çıkan çift, tarla sınırındaki yaşlı bir ağacın dibinde gördükleri paslı kutuyu kazınca hayatlarının şokunu yaşadı. Toprağın altından çıkarılan 8 ayrı metal kutunun içinden, bez para torbalarıyla hesaplandığında yaklaşık 15 torba hacmine ulaşan 1.427 adet saf altın sikke çıktı. Piyasa değerinin 10 milyon dolar olduğu açıklanan hazine, tek seferde bulunan en büyük definelerden biri olarak kayıtlara geçti.

AĞACIN DİBİNDE PARILTISINI FARK ETTİLER

Sierra Nevada eteklerindeki tarım ve çiftlik arazisinde yürüyüş yapan çift, tarla kenarındaki bir ağacın gölgesinde toprağın yüzeyine çıkmış paslı bir teneke kutu fark etti. Meraklanıp toprağı kazan çift, yerinden kaldırmakta zorlandıkları kutunun ağırlığı karşısında şaşkına döndü. Çevreyi biraz daha kazdıklarında ise aynı şekilde toprağa gömülmüş toplam 8 metal kutuya ulaştılar.

15 TORBA ALTIN BULDU

Uzmanların yaptığı incelemede, 1847 ile 1894 yılları arasında basılmış ve neredeyse hiç kullanılmamış 1.427 adet nadir ABD altın sikkesinden oluşan bu 15 torbalık dev hazinenin yaklaşık 10 milyon dolar değerinde olduğu tespit edildi. "Saddle Ridge Hazinesi" adı verilen buluntu, güvenlik gerekçesiyle kimlikleri gizli tutulan çiftin onayının ardından kayıt altına alınarak müzelere ve koleksiyonerlere sunuldu.