İBB soruşturmasında tutuklanan İPA Başkanı Buğra Gökce ile hayatını Silivri Cezaevi'nde birleştirecek olan Filiz Kahveci SÖZCÜ TV'ye konuştu. Filiz Kahveci gelinliğiyle Silivri Cezaevi önünde, "Çok karışık duygular bizim için, böyle hayal etmemiştik. Çok heyecanlıydık, yapılan haksızlık, hukuksuzluk, zulüm karşısında hayatımızdan ve hayalimizden vazgeçmek istemedik" dedi.

"BUĞRA'NIN EŞİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Kahveci, "Sevmek, umut etmek de en güzel direniş şekli, elimizden gelen bu. Bu karanlık günlerde tertemiz bir evlilikle tarihe not düşmek istedik. Buruk bir mutluluk yaşıyoruz. Buğra hayatımda gördüğüm en onurlu, dürüst insanlardan. İnsanların iyiliğini ister, karıncayı bile incitmez. Böyle bir insanın eşi olmaktan, yanında durmaktan onur ve gurur duyuyorum." diye konuştu. Kahveci şu ifadeleri kullandı:

"HAYALLERİMİZ, AİLELERİMİZ DE CEZALANDIRILIYOR"

-Bu haksızlığı hazmedemiyoruz. Aileler de cezalandırılıyor. Kartalkaya'da bir sürü insanımız öldü, bakanlık yetkililerine bir soruşturma açılmadı. Bu insanların suçu yok, iddianameleri yok ama içeride esir tutuluyor. Hayallerimiz de cezalandırılıyor. Umarım bu karanlık bitirilecek.

"KAMUOYUNUN DESTEĞİYLE SON ANDA AİLELERİMİZ İÇİN İZİN ALABİLDİK"

-İki gündür bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Dayanışma ve direnmeyle bir şeyleri değiştirebiliyoruz. Ailelerimiz elini öpüp duasını alamadan kendi başımıza boynu bükük evlenecektik. Kamuoyunun desteğiyle son anda izin alabildik, bu çok kıymetli. Dayanışmayla bir şeyler başarabiliriz. Özgürlüğe, güzel günlerin geleceğine inanmak lazım.

Ekrem Başkanımız kadar dirayetli ve güçlü olmak lazım.