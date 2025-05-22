TBMM Genel Kurulu'nda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) AK Parti, İYİ Parti ve CHP kontenjanından görev yapacak üyelerin belirlenmesine ilişkin seçimlerin yapılması gündemiyle toplandı. Grup Başkanvekilleri konuşmalarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, devam eden 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Buna hiçbir milletvekilinin karşı çıkmayacağını belirten Kavuncu, sürecin samimiyeti ve şeffaflığını sorguladıklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu süreç, ‘Terörü bitireceğim’ iddiasıyla acaba daha büyük bir belayı ve daha büyük trajedileri bu ülkenin başına açabilme kapasitesi taşıyor mu, bunun endişesini taşıyoruz biz.

Sürecin samimiyetine vurgu yaparken şunu sormaya hakkımız olduğuna inanıyorum: Bu konuda en büyük iftiralara uğradık. ‘DEM Parti kapatılsın’ diyenler bizi ittifak ortağımızın yakınında HDP var diye Kandil’den talimat almakla suçladı. Tabii ki bunun samimiyetini sorgulayacağız.

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Başkanı’yken evrak getirdi, ‘Dikkat et kendine’ dedi. Neye dikkat edeceğim dedim, ‘Eve girer çıkarken dikkat et’ dedi. Neye dayanarak söylüyorsunuz dedim, ‘Tekirdağ’da yakaladığımız bir militan, size karşı suikast hazırlığında’ diye bize itiraf etti.

Bu samimiyeti sorgulamak, bununla alakalı soru işaretine sahip olmak da kimseyi rahatsız etmeyecek."