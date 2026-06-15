2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamasının heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Üst tura çıkma yolunda kader belirleyici kritik mücadelelerin sahne alacağı 15 Haziran Pazartesi günü, futbolseverleri tam anlamıyla bir futbol şöleni bekliyor.

Günün geride kalan bölümünde oynanan ve akşam oynanacak tüm karşılaşmaların Türkiye saatiyle (TSİ) programı şu şekilde şekillendi:

02.00 | Fildişi Sahili 1 – 0 Ekvador (Philadelphia Stadı) 🟢 Maç Tamamlandı

05.00 | İsveç 4 – 1 Tunus (Monterrey Stadı) 🟢 Maç Tamamlandı

19.00 | İspanya – Yeşil Burun Adaları (Atlanta Stadı) 🕒 Bekleniyor

22.00 | Belçika – Mısır (Seattle Stadı) 🕒 Bekleniyor

Dünya Kupası maçları hangi kanalda, şifreli mi?

Futbolseverler, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında bugün oynanacak olan tüm kritik mücadeleleri TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak kesintisiz bir şekilde takip edebilecekler.