15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün resmi tatil olmasıyla birlikte, bugün ilaç temin etmek veya sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. En çok merak edilen ise şüphesiz "Bugün eczaneler ve sağlık ocakları açık mı?" sorusu oldu.

İşte 15 Temmuz Çarşamba günü eczanelerin çalışma düzeni, nöbetçi eczane sorgulama detayları ve sağlık kurumlarının son durumu...

15 Temmuz bugün eczaneler açık mı, kapalı mı?

15 Temmuz'un resmi tatil statüsünde olması nedeniyle, mahallelerinizde bulunan standart eczaneler bugün kapalı olacak. Bugün gün boyunca ve gece saatlerinde yalnızca bulunduğunuz bölgedeki nöbetçi eczaneler 24 saat kesintisiz hizmet sunacak.

Eczaneler, resmi tatilin sona ermesinin ardından 16 Temmuz Perşembe sabahı itibarıyla kapılarını normal mesai saatlerinde yeniden açacak.

En yakın nöbetçi eczane nasıl bulunur?

Size en yakın açık eczaneyi öğrenmek için e-Devlet üzerinden arama yapabilir, İl Sağlık Müdürlükleri ile Eczacı Odaları’nın resmi internet sitelerini ziyaret edebilir veya nöbetçi eczane tabelalarını takip edebilirsiniz.