15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri ve koşusu kapsamında İstanbul'da bugün ulaşıma büyük bir ayar verildi.

İstanbul Valiliği'nin kararıyla alınan güvenlik önlemleri doğrultusunda metrobüs hattında geçici güzergah değişikliğine gidilirken, bazı kritik duraklar da kullanıma kapatıldı.

Eğer bugün yola çıkacaksanız mağdur olmamanız için bilmeniz gereken tüm detayları, kapalı durakları ve alternatif geçiş rotalarını tek tek derledik.

Metrobüs çalışıyor mu, hangi duraklar kapalı?

Metrobüs hattı genel olarak çalışıyor ancak Anadolu Yakası'ndaki bazı kritik istasyonlar tamamen devre dışı bırakıldı.

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü sabaha karşı saat 03.00 itibarıyla başlayan ve ikinci bir duyuruya kadar devam edecek olan uygulama kapsamında şu duraklarda yolcu indirip bindirme yapılmayacak:

Fikirtepe

Uzunçayır

Acıbadem

Altunizade

Burhaniye

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

2 yaka arasındaki ulaşım nasıl sağlanacak?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatılması ve güzergahın değişmesi nedeniyle İETT, iki yaka arasında seyahat edecek vatandaşlar için alternatif bir rota belirledi.

Yolculuğunuzu planlarken şu aktarma kurallarına dikkat etmeniz gerekiyor:

🔹 Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na Geçerken:

Söğütlüçeşme istasyonundan metrobüse binen yolcular, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) güzergahını kullanacak özel seferlerle doğrudan Zincirlikuyu istasyonuna taşınacak.

Yolcular, Zincirlikuyu'ya ulaştıktan sonra normal hatlara aktarma yaparak yollarına devam edebilecek.

🔹 Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na Geçerken:

Beylikdüzü ve diğer Avrupa yakası duraklarından gelip Anadolu Yakası’na geçmek isteyen tüm yolcuların Zincirlikuyu istasyonunda inerek FSM üzerinden giden aktarma araçlarına geçiş yapması gerekiyor.

Gün içinde etkinliklerin yoğunluğuna ve güvenlik tedbirlerine bağlı olarak anlık yol kapamaları veya ek güzergah değişiklikleri yaşanabilir.

Mağduriyet yaşamamak adına yola çıkmadan önce İETT ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) resmi duyuru kanallarını anlık olarak takip etmeniz önemle tavsiye ediliyor.