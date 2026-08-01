İstanbul'da 14 CHP'li belediye başkanı operasyonlar sonucunda Silivri Cezaevi'ne gönderilirken, geriye kalan CHP'li belediye başkanları ise bir bir AKP'ye katılmaya devam ediyor.



Kulislerde uzun süredir konuşulan üç ismin bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek AKP İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağı rozet ile AKP'ye katılacağı öğrenildi.



E-DEVLET ÜZERİNDEN İSTİFA ETTİLER



Törende AKP'ye katılacak olan CHP'li belediye başkanlarının dün akşam saatlerinde e-Devlet üzerinden CHP'den istifa ettikleri öğrenildi.



İYİ PARTİLİ VEKİL DE KATILABİLİR



İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu ile yaşadığı polemiğin ardından partiden ayrılacağına dair sinyaller veren İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın da bugün İYİ Parti'den istifa ederek AKP rozeti takması bekleniyor.