Ay Oğlak burcunun son derecelerine doğru ilerlerken, Ay ve Güneş uyumlu açıda, otorite figürleri ile anlaşılması kolay uyumlu bir gün, her türlü girişim ve başlangıç için değerlendirebiliriz.

Koç

Kariyer ve hedeflerinize odaklanacağınız, iş disiplininizin öne çıktığı bir gün. Görevlerinizi net adımlarla tamamlamak ve üstlerinizle kurduğunuz iletişimi somut çıktılara dönüştürmek saygınlığınızı artıracaktır. Gelecek planlarınızı gözden geçirmek ve profesyonel hayatınızda yeni stratejiler belirlemek için oldukça elverişli bir zaman dilimindesiniz.

Boğa

Uzun vadeli planlar, eğitim ve hukuki süreçlerin ön planda olduğu bir gündesiniz. Hayata daha gerçekçi ve olgun bir pencereden bakarak geleceğinize sağlam temeller atabilirsiniz. Vizyonunuzu genişletecek organizasyonlara katılabilir veya ertelediğiniz resmi ve akademik işleri kolayca çözüme kavuşturabilirsiniz.

İkizler

Ortaklaşa kaynaklar, ödemeler ve finansal dengeler gündeminizin ana maddesini oluşturuyor. Bütçenizi disipline etmek, borç-alacak ilişkilerini düzenlemek ve gereksiz risklerden kaçınmak faydanıza olacaktır. Maddi konularda stratejik hareket ederek uzun vadeli finansal güvenliğinizi tesis etmeye odaklanmalısınız.

Yengeç

İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklık alanlarında ciddi ve yapılandırıcı durumlar öne çıkıyor. İlişkilerinizde sorumluluk almak, sınırları net bir şekilde çizmek ve duygusallıktan ziyade mantıkla ilerlemek gerekebilir. Karşılıklı güvene dayalı adımlar atarak sorunlu süreçleri kalıcı bir şekilde çözüme ulaştırabilirsiniz.

Aslan

Çalışma ortamınız, günlük rutinleriniz ve sağlığınızla ilgili düzenlemeler yapabileceğiniz bir gün. Zaman yönetiminizi doğru kurgulayarak ertelediğiniz birikmiş işleri tek tek tamamlayabilirsiniz. Bedeninizin ihtiyaçlarına kulak vermek ve beslenme ya da uyku düzeninizi disipline sokmak performansınızı artıracaktır.

Başak

Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular ve yaratıcı projelerinizde daha somut beklentiler içine girebilirsiniz. Hobilerinize veya yeteneklerinize zaman ayırırken işin eğlence kısmından ziyade kalıcılığına ve verimliliğine odaklanacaksınız. Duygusal dünyanızda ciddiyet ve güven arayışı ön plana çıkabilir.

Terazi

Ev, aile ve köklerinizle ilgili sorumluluklar günün temel odağını oluşturuyor. Ev hayatınızda düzenlemeler yapmak, gayrimenkul veya ailevi meselelerde somut adımlar atmak isteyebilirsiniz. Sevdiklerinize karşı koruyucu ama bir o kadar da kuralcı bir tutum sergileyerek huzuru tesis edebilirsiniz.

Akrep

Yakın çevre, kardeşler, eğitim ve iletişim trafiğinin oldukça yoğunlaşacağı bir gün. Fikirlerinizi ayakları yere basan somut projelere dönüştürmek ve planlı hareket etmek size avantaj sağlayacaktır. Sözleşmeler, imzalar veya kısa yolculuklar gündeme gelebilir; her detayı titizlikle incelemelisiniz.

Yay

Finansal konular, kişisel gelirler ve harcama dengesini yapılandırma arzusu ağır basıyor. Kazançlarınızı artırmak adına disiplinli ve uzun vadeli yatırımlara yönelebilirsiniz. Bütçe planlamanızı gözden geçirerek ayakları yere basan adımlar atmak kendinizi çok daha güvende hissettirecektir.

Oğlak

Ay sizin burcunuzda ilerlerken çevrenize oldukça güçlü, kararlı ve güven veren bir enerji yansıtıyorsunuz. Kişisel hedeflerinize odaklanmak, hayatınızın kontrolünü ele almak ve ertelediğiniz kararları uygulamak için mükemmel bir gün. Duygularınızdan ziyade mantığınızla hareket ederek uzun vadeli başarılara imza atabilirsiniz.

Kova

Zihninizi dinlendirmek, biraz yalnız kalmak ve iç dünyanıza çekilmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Arka planda yürüttüğünüz gizli projeler veya stratejik planlamalar için sakin bir çalışma ortamı oldukça verimli olacaktır. Ruhsal ve bedensel dinlenmeye vakit ayırarak enerjinizi yenilemeye odaklanmalısınız.

Balık

Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve gelecek hedefleriniz ön planda yer alıyor. Dostlarınızla bir araya gelerek ciddi projeler üzerine konuşabilir ve ortak hedefler doğrultusunda organize olabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz gruplarda sorumluluk üstlenmek ve liderlik etmek ilişkilerinizi güçlendirecektir.