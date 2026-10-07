Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile aralarında geçen görüşmeyi İsmail Küçükkaya'nın hazırlayıp sunduğu Günaydın Türkiyem programında anlattı.

"KÖTÜ NİYET GÖRMEMİŞTİM"

Öztürk, Tugay'ın Cumhurbaşkanı ve bakanlarla görüşmesini o dönemde yadırgamadığını belirterek, "Cemil Tugay Bey ile bir dostluğumuz vardı. İzmir'e gittiğim zaman konuşurduk. Mesela ben hiç yadırgamamıştım, Cumhurbaşkanı ve bakanlar ile görüşmesini. Kötü niyet görmemiştim" dedi.

"BİR BELEDİYE BAŞKANI PARTİSİNDEN İSTİFA EDİYORSA..."

Tugay ile İzmir'deki görüşmesinde AKP'ye geçeceği yönündeki iddiaları doğrudan kendisine sorduğunu belirten Öztürk, "İzmir'deki görüşmemizde, yanımızda bir basın mensubu arkadaş daha vardı. Tugay'a, 'AKP'ye geçeceğiniz iddiaları yoğun, ne diyorsunuz?' dedim. 'Böyle bir şey olabilir mi? Ben CHP'nin belediye başkanıyım' dedi. O zaman CHP'nin belediye başkanıydı" ifadelerini kullandı.

Öztürk, Tugay'ın kendisine bu sözleri yazabileceğini de söylediğini aktararak, "Şunu açıkça söylüyorum, yazabilirsiniz hatta' dedi. Çünkü orada dost sohbeti yapıyorduk. Tugay, 'Bir belediye başkanı partisinden istifa ediyorsa, görevinden de ayrılması gerekiyor, belediye başkanlığını bırakması gerekir' demişti. Özellikle bunu üstüne basa basa söylemişti" diye konuştu.