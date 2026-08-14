AKP'nin 25. kuruluş yıldönümüne özel düzenlenecek olan '25. Yıl Özel Mitingi'nde partiye milletvekili ve belediye başkanı düzeyinde yeni katılımlar olması beklenirken, AKP'ye katılması beklenen isimlerden biri de dün İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep milletvekili Mehmet Mustafa Gürban oldu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AKP rozeti takılmasına kesin gözüyle bakılan Gürban'ın Çerçeve Yasa'ya verdiği oy dikkat çekti.

Gürban, dün yaptığı açıklamada "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Sayın Genel Başkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız nezdinde teşkilat hukukunu gözeten herkese teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görevimi aynı kararlılık ve daha güçlü bir iradeyle sürdüreceğimi saygıyla kamuoyuna arz ederim" diyerek Meclis'e girdiği partisinden resmen ayrıldı.

'HAYIR' OYU VERDİ EVETÇİLERE KATILIYOR

10 Ağustos Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda 'Çerçeve Yasa' mesaisi vardı. 563 milletvekilinin katıldığı oylamada 467 “evet” oyu verilirken, 87 ret ve yedi çekimser oyu verildi.

Oylamaya katılan AKP'li milletvekillerinin tamamı 'evet' oyu verirken, bugün AKP'ye katılması beklenen Gürban ise 'ret' oyu verdi.

Gürban'ın 'hayır' oyu vermesine rağmen çerçeve yasanın mimarları arasında yer alan AKP'ye katılması sosyal medyada eleştiri konusu oldu.