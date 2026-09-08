Ay Aslan burcunda bugün. Jüpiter ve Ay arasında güzel bir açı var gökyüzünde. Kavuşum enerjisindeler. Aşk ve ilişkiler adına güzel etkilere sahibiz.

Güzel ve akıcı konuşmak; kendimizi iyi ifade edebilmek, coşku ve neşeyle hareket edebilmek hoşumuza gidecektir. Saç bakımı yaptırmak, estetik konulara eğilmek, güzellik , giyim kuşam ilgi alanımız olabilir bugün.

KOÇ

Sevgili Koçlar, hobileriniz, zevk aldığınız konular ön plana çıkıyor; iletişim ve haberleşme konularımız daha rahat akacak bu haftadan itibaren , en azından zorluk çektiğimiz konular , bir yandan yumuşama yaşayacak diyebiliriz.

BOĞA

Sevgili Boğalar, eylül ayı sizler için genel anlamda aşk için uygun etkiler barındırıyor. Hafta başında aile temaları ve ev konularınız öne çıkacak ve hafta sonunda yeniden flörtler ,hobiler ,kişisel zevkleriniz ,bunlarla ilgilenmek gerekecek.

İKİZLER

Sevgili İkizler; hafta başında para ile ilgili konular gündeminizde olurken , mevcut işinizde ilerlemeler kaydedebileceksiniz. İletişim yönünüz ve kardeşleriniz ile ilgili olaylara tanıklık edeceksiniz. Evet bugünkü güzel etkileşim gökyüzündeki, ilişki yönünden de rahatlamanıza vesile oluyor.

YENGEÇ

Sevgili Yengeçler, bir çok problemi çözmek için fırsatlarınız olacak , elinizi taşın altına koyabilecek ve o gücü kendinizde hissedeceksiniz. Sosyal çevrenizde aranılan ve sevilen bir kişi olduğunuz vurgulanacak, maddi kazanç kapıları ve parasal konularda ilerlemeye çalışacaksınız.

ASLAN

Sevgili Aslanlar, daha keyifli hissedecek ve yaşadıklarınızdan ders çıkarıp, önünüze bakabileceksiniz. Bu süreçte sizi üzen yıpratan şeylerden tamamen sıyrılın ve set çekin bu tarz şeylere ; bu her şey olabilir, bir arkadaş, bir iş veya bir sevgili.

BAŞAK

Sevgili Başaklar, güne olumlu enerjilerle giriş yapmak sizi olumlu yönde etkileyecek, yapmak istediklerinizi eylül sonuna kadar gerçekleştirmeli ve önünüze çıkan fırsatları kaçırmamalısınız. Gücü içinizde hissetmeli ve kalbinizi ferah tutmalısınız sevgili başaklar.

TERAZİ

Sevgili Teraziler,sosyal ortamlara girebileceğiniz ve hedeflerinizi büyütebileceğiniz durumlar söz konusu , yeni insanlarla tanışırken , onlardan etkilenecek ve fikirlerine değer vereceksiniz. Bugün içinizde biriktirdiğiniz sıkıntılardan kurtulmak için farklı orijinal bir şey denemelisiniz.

AKREP

Sevgili Akrepler, genel anlamda işlerinizde ilerleme kaydediyor olacaksınız, ay ve jüpiter arasında uyumlu açı , sizi düştüğünüz yerden kaldıracak , ikili ilişki konusunda da şanslı bir süreçten geçiyorsunuz hafta boyunca.

YAY

Sevgili Yaylar, biraz rahatlayabilir ve yarım kalmış işlerinizi tamamlamak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda önünüze çıkan engelleri yıkmak için içinizde bir güç olacak , ve yeniden ayağa kalkabileceksiniz. Annenizle ilgili bir olumlu habere sevineceksiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlaklar, Ortaklaşa para konuları , kazançlar veya yeni iş tekliflerine hazırlıklı olun. Jupiter ve Ay birlikteler gökyüzünde, bu enerjiyi kullanın; hukuki alanda bir ilerleme yaşayabilir, alamadığınız paranızı alabilirsiniz.

KOVA

Sevgili Kovalar, çalıştığınız yerde bir takım pürüzler canınızı sıkabilir. Hafta ortası ve sonlarına doğru aşk hayatınız canlanıyor , sevdiğiniz kişi güçlü bir insan , karakteri sağlam ve pek çok şeyi atlatmış bir yapıda , onun bu şekilde duruşu sizi de motive ediyor.

BALIK

Sevgili Balıklar, yaratıcılığınız ön plana çıkarken, Ay ve Jüpiter kavuşumu pek tabii sizi rahatlattı ve nefes aldırmaya başladı , düzensiz giden , sorun çıkaran şeyler yavaş yavaş azalacak. Bugün özellikle eskilerden bir arkadaştan tavsiye almalısınız.