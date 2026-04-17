

Dünya, zaman zaman Güneş kaynaklı güçlü manyetik fırtınaların etkisi altına girebiliyor. Son günlerde gözlemlenen artan güneş aktiviteleri, yeni bir manyetik fırtınanın etkilerini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlara göre bu tür jeomanyetik olaylar hem teknolojik sistemleri hem de insan sağlığını doğrudan etkileyebiliyor.

Son ölçümlere göre manyetik fırtınanın şiddeti kısa sürede yükselerek orta-üst seviyelere ulaştı. Önceki günlerde düşük seviyelerde seyreden etkiler, aniden artış göstererek daha hissedilir hale geldi. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde fırtınanın şiddetinin daha da artabileceğini belirtiyor.

Güneş’te son 24 saat içinde çok sayıda düşük ve orta şiddetli patlama meydana gelirken, daha güçlü patlamaların da oluşma ihtimali bulunuyor. Bu durum, jeomanyetik aktivitenin bir süre daha devam edebileceğine işaret ediyor.

TEKNOLOJİK SİSTEMLER RİSK ALTINDA

Manyetik fırtınalar, özellikle elektrik şebekeleri ve uydu sistemleri üzerinde etkili olabiliyor. Güçlü dalgalanmalar, iletişim sistemlerinde kesintilere ve bazı teknik aksaklıklara yol açabilir. Ayrıca navigasyon sistemleri ve radyo sinyalleri de bu süreçten etkilenebiliyor. Bunun yanı sıra, doğadaki canlılar da bu durumdan etkilenebiliyor. Özellikle göç eden kuşların yön bulma mekanizmalarında geçici bozulmalar yaşanabileceği ifade ediliyor.

İNSAN SAĞLIĞI NASIL ETKİLENİYOR?

Manyetik fırtınaların insan üzerindeki etkileri kişiden kişiye değişse de, bazı bireylerde belirgin belirtiler görülebiliyor. Özellikle hava değişimlerine duyarlı kişiler ve yaşlı bireyler daha fazla etkilenebiliyor.

En sık bildirilen belirtiler şu şekilde:

Baş ağrısı ve baş dönmesi

Halsizlik ve enerji düşüklüğü

Mide bulantısı

Tansiyon yükselmesi

Eklem ve kas ağrıları

Kronik rahatsızlıklarda artış

NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

Uzmanlar, manyetik fırtınaların etkilerini azaltmak için günlük yaşamda bazı önlemler alınmasını öneriyor. Özellikle bu dönemlerde vücudu zorlayacak alışkanlıklardan kaçınılması gerekiyor.

Öneriler şu şekilde:

Ağır ve yağlı yiyeceklerin tüketimini azaltın

Taze meyve, sebze ve sağlıklı besinleri tercih edin

Kafein, alkol ve sigaradan uzak durun

Bol su tüketin ve bitki çaylarına yönelin

Açık havada yürüyüş yaparak temiz hava alın

Yaşam alanlarını düzenli olarak havalandırın

DOĞAL BİR SÜREÇ

Manyetik fırtınalar, Güneş’in doğal döngüsünün bir parçası olsa da etkileri göz ardı edilmemeli. Özellikle hassas grupların bu süreçte daha dikkatli olması ve günlük rutinlerini buna göre düzenlemesi öneriliyor.