Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri ile Ağrı'nın güney ve doğusu ve Van'ın doğusu yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR 50 KM HIZA ULAŞACAK

Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve batı kesimlerde kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

POYRAZ UYARISI

AKOM'dan yapılan uyarıya göre; bugün İstanbul'da hava sıcaklıklarının 36-37 derece aralığında olması bekleniyor.

Bugün itibariyle etkisini gösteren poyraz biraz olsun İstanbullulara nefes aldıracak.

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı uyarılar ise şöyle:

11.00-17.00 arası güneşe ve mümkünse dışarı çıkmayın.

Susamayı beklemeyin, en az 3 litre su tüketin.

Ağır eforlardan kaçının.

Şapka veya şemsiye kullanın.

Beyaz/krem renkli ve keten, bol kıyafetler tercih edin.

Cildiniz için güneş kremi kullanın.