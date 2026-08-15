Güneş'te meydana gelen koronal kütle püskürmelerinin ardından Dünya'nın manyetik alanında beklenen hareketlilik bugün başladı. İngiliz Jeolojik Araştırmalar Kurumu (BGS) ve Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) verilerine göre, 15-16 Ağustos tarihlerinde jeomanyetik aktivitenin Kp 2 seviyesinde seyretmesi bekleniyor. Bugün başlayıp yarın da etkisini sürdürecek olan bu süreçte atmosferdeki dalgalanmalar uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor.

GÜNEŞ AKTİVİTESİ METABOLİZMAYI TEHDİT EDİYOR

Güneş aktivitesindeki bu değişimin insani biyoritim üzerinde doğrudan etkileri olabileceğini belirten uzmanlar, özellikle dışarıda vakit geçiren vatandaşları olası sağlık risklerine karşı uyardı. Atmosferdeki manyetik alan değişimlerinin insan metabolizması üzerindeki baskısı artarken şiddetli baş ağrısı, ani tansiyon dalgalanmaları, kronik yorgunluk ve odaklanma sorunlarının görülme sıklığının yükseldiği ifade ediliyor. Özellikle hassas bünyelerin ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin bu iki günlük süreçte ekstra dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

SÜRECİ EN AZ HASARLA ATLATMAK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Jeomanyetik dalgalanmaların vücut üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için vücudun direnç kazanması ve hücresel yenilenmenin sağlanması adına günde en az 8 saat uyunması öneriliyor. Kan dolaşımını rahatlatmak ve dokulara oksijen taşınmasını kolaylaştırmak için gün geneline yayılan bol su tüketimi de kritik önem taşıyor. Ayrıca metabolizma üzerindeki yükü hafifletmek adına ağır ve yağlı gıdalar yerine hafif besinlerin tercih edilmesi, alkol kullanımına ise bir süre ara verilmesi gerektiği belirtiliyor.