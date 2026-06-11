ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı, bu akşam TSİ 22.00'de oynanacak Meksika-Güney Afrika karşılaşmasıyla başlayacak. A Milli Takımımızın da 24 sene sonra katılacağı turnuvada futbolseverleri en çok üzen detay ise saat farkı nedeniyle maç kaçırma korkusu... Ancak sizler için grup aşamalarında oynanacak olan karşılaşmalardan saatleri ve takımları itibarıyla 'en izlenebilir' olanları derledik.

BU MAÇLARI SAKIN KAÇIRMAYIN

Bugün (11 Haziran Perşembe): 22.00 Meksika-Güney Afrika

14 HAZİRAN PAZAR

20.00 - Almanya-Curaçao

23.00 - Hollanda-Japonya

15 HAZİRAN PAZARTESİ

22.00 - Belçika-Mısır

16 HAZİRAN SALI

22.00 - Fransa-Senegal

17 HAZİRAN ÇARŞAMBA

23.00 - İngiltere-Hırvatistan

20 HAZİRAN CUMARTESİ

20.00 - Hollanda-İsveç

23.00 - Almanya-Fildişi Sahili

22 HAZİRAN PAZARTESİ

20.00 - Arjantin-Avusturya

23.00 - İngiltere-Gana

26 HAZİRAN CUMA

22.00 - Norveç-Fransa

'BİZİM ÇOCUKLAR' VE GURMELERE ÖZEL

Amerika kıtasında oynanacak Dünya Kupası'nda A Milli Takımımız ise maç saatleri konusunda dezavantajlı durumda... Ev sahibi ABD ile aynı grupta yer aldığımız için saatler ABD'ye endeksli. Maç saatlerimiz Türkiye'de izlemek için zorlu... Milli Takımımızın fikstürü ve 'Dünya Kupası gurmeleri' için seçtiğimiz maçlar ise şöyle...

14 HAZİRAN PAZAR

01.00 - Brezilya-Fas

07.00 - Avustralya-TÜRKİYE

19 HAZİRAN CUMA

04.00 - Meksika-Güney Kore

20 HAZİRAN CUMARTESİ

06.00 - TÜRKİYE-Paraguay

26 HAZİRAN CUMA

05.00 - TÜRKİYE-ABD

27 HAZİRAN CUMARTESİ

03.00 - Uruguay-İspanya