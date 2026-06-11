ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı, bu akşam TSİ 22.00'de oynanacak Meksika-Güney Afrika karşılaşmasıyla başlayacak. A Milli Takımımızın da 24 sene sonra katılacağı turnuvada futbolseverleri en çok üzen detay ise saat farkı nedeniyle maç kaçırma korkusu... Ancak sizler için grup aşamalarında oynanacak olan karşılaşmalardan saatleri ve takımları itibarıyla 'en izlenebilir' olanları derledik.
BU MAÇLARI SAKIN KAÇIRMAYIN
Bugün (11 Haziran Perşembe): 22.00 Meksika-Güney Afrika
14 HAZİRAN PAZAR
20.00 - Almanya-Curaçao
23.00 - Hollanda-Japonya
15 HAZİRAN PAZARTESİ
22.00 - Belçika-Mısır
16 HAZİRAN SALI
22.00 - Fransa-Senegal
17 HAZİRAN ÇARŞAMBA
23.00 - İngiltere-Hırvatistan
20 HAZİRAN CUMARTESİ
20.00 - Hollanda-İsveç
23.00 - Almanya-Fildişi Sahili
22 HAZİRAN PAZARTESİ
20.00 - Arjantin-Avusturya
23.00 - İngiltere-Gana
26 HAZİRAN CUMA
22.00 - Norveç-Fransa
'BİZİM ÇOCUKLAR' VE GURMELERE ÖZEL
Amerika kıtasında oynanacak Dünya Kupası'nda A Milli Takımımız ise maç saatleri konusunda dezavantajlı durumda... Ev sahibi ABD ile aynı grupta yer aldığımız için saatler ABD'ye endeksli. Maç saatlerimiz Türkiye'de izlemek için zorlu... Milli Takımımızın fikstürü ve 'Dünya Kupası gurmeleri' için seçtiğimiz maçlar ise şöyle...
14 HAZİRAN PAZAR
01.00 - Brezilya-Fas
07.00 - Avustralya-TÜRKİYE
19 HAZİRAN CUMA
04.00 - Meksika-Güney Kore
20 HAZİRAN CUMARTESİ
06.00 - TÜRKİYE-Paraguay
26 HAZİRAN CUMA
05.00 - TÜRKİYE-ABD
27 HAZİRAN CUMARTESİ
03.00 - Uruguay-İspanya