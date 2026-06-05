Tütün ürünlerine yönelik zam yağmuru hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bir üretici grubun fiyat artışına gitmesinin ardından, bugün sektörün bir diğer büyük distribütör grubunun ürünlerine de zam geldiği açıklandı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ilgili tütün grubundaki fiyat artışını kamuoyuna duyurdu.

YENİ FİYATLAR BUGÜNDEN İTİBEDEN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu üretici grubun bünyesindeki tüm ürünlerin fiyatlarına 5 lira artış uygulandı. Yeni fiyat tarifesinin 5 Haziran itibarıyla yürürlüğe girdi.

Son düzenlemeyle birlikte ilgili gruptaki:

En düşük ürün fiyatı: 105 TL

En yüksek ürün fiyatı: 120 TL seviyesine yükseldi.

Söz konusu üretici grup, bu fiyat hamlesiyle birlikte yıl başından bu yana ürünlerinde ikinci kez artışa gitmiş oldu.

Sektör temsilcileri, maliyet artışları sebebiyle önümüzdeki dönemde de fiyat hareketliliğinin sürebileceğini öngörüyor.