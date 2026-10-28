Borsa İstanbul’da işlem yapan yatırımcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde borsanın çalışma saatlerini araştırıyor. 28 Ekim Çarşamba günü seansın yarım gün mü yoksa tam gün mü yapılacağı merak ediliyor. Peki, 28 Ekim’de Borsa İstanbul açık mı? 29 Ekim’de borsada işlem yapılacak mı? 28 Ekim Borsa İstanbul açık mı? Borsa İstanbul, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü yarım gün açık olacak. Pay Piyasası’nda hisse senedi alım satım işlemleri saat 12.30 -13.00’e kadar gerçekleştirilebilecek. Yatırımcılar, işlemlerini bu saat sınırını dikkate alarak planlayabilecek. 29 Ekim Borsa İstanbul açık mı? 29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul’da işlem yapılmayacak. Resmî tatil kapsamında Pay Piyasası’nda hisse senedi alım satım işlemleri gerçekleştirilemeyecek. Borsa İstanbul 30 Ekim’de açık mı? Borsa İstanbul, 30 Ekim 2026 Cuma günü normal işlem düzenine dönecek. Böylece yatırımcılar, resmî tatilin ardından borsada yeniden işlem yapabilecek.

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