İstanbul Caddebostan Plajı’nda hafta sonu yaşanan aşırı yoğunluk sırasında, kalabalık bir erkek grubunun yüksek sesli müzik eşliğinde halay çekmesi sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler, kamusal alan kullanımı ve plaj kuralları konusunda vatandaşları ikiye böldü.

PLAJIN ORTASINDA YÜKSEK SESLİ MÜZİKLE HALAY

Sıcak yaz günlerinde İstanbulluların serinlemek için ilk tercihlerinden biri olan Caddebostan Plajı, hafta sonu kapasitesinin çok üzerinde bir yoğunluğa sahne oldu. Adım atacak yerin kalmadığı kumsalda, ailelerin ve çocukların arasında toplanan kalabalık bir genç erkek grubu, getirdikleri portatif hoparlörden yüksek sesli müzik açarak halay çekmeye başladı.

Plajın tam ortasında geniş bir alan kaplayan eğlence çemberi, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Grubun coşkulu eğlencesi sürerken, kumsaldakilerin bir kısmı durumu şaşkınlıkla izleyip kaydetmekle yetindi.

SOSYAL MEDYADA İKİYE BÖLÜNDÜ: DENETİM Mİ, ÖZGÜRLÜK MÜ?

Kısa sürede sosyal platformlarda yayılan görüntüler, kamusal alanların kullanımı ve plaj adabı üzerine büyük bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Görüntülere tepki gösteren bir kesim vatandaş, çevreye gürültü ve rahatsızlık verildiğini savunarak yerel yönetimlerden ve kolluk kuvvetlerinden plajlarda denetimlerin artırılmasını talep etti. Diğer bir kesim ise herhangi bir taşkınlık veya şiddet olayı yaşanmadığı sürece, halka açık alanlarda bu tarz toplu eğlencelerin ve kültürel öğelerin sergilenmesinin gayet doğal olduğunu dile getirdi.