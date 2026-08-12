12 Ağustos'ta yeni bir ay döngüsü başlayacak. Yeni ay, astrolojik inanışlarda genellikle yenilenme, başlangıç yapma, hedef belirleme ve yeni niyetler oluşturma dönemi olarak değerlendiriliyor. Bu dönemi geleceği kesin şekilde değiştirecek bir ritüel olarak görmek yerine, kişinin kendi isteklerini gözden geçirmesi ve hayatında neyi değiştirmek istediğini fark etmesi için sembolik bir fırsat olarak değerlendirmek mümkün.

12 AĞUSTOS YENİ AYINDA DİLEK NASIL TUTULMALI?

Dilek tutarken uzun ve onlarca maddeden oluşan bir liste hazırlamak yerine, sizin için gerçekten önemli olan birkaç konuya odaklanabilirsiniz. Niyetlerinizi başkalarının davranışları üzerinden değil, kendi hayatınız ve seçimleriniz üzerinden kurmanız öneriliyor.

Örneğin:

“Hayatıma güzel fırsatların girmesine açık olmak istiyorum.”

“Hayatımda huzur ve mutluluğa daha fazla yer açmak istiyorum.”

“Kariyerimde benim için doğru olan yeni fırsatlara açık olmak istiyorum.”

“Karşılıklı sevgi ve güvenin olduğu bir ilişki istiyorum.”

DİLEKLERİNİZİ EL YAZISIYLA NOT EDİN

Yeni ay döneminde niyetlerinizi bir kağıda yazabilirsiniz. Bunun için birkaç dakikalığına sakin bir ortamda kalıp kendinize şu soruları yöneltebilirsiniz:

Hayatımda şu anda en çok neye ihtiyacım var?

Buna ulaşmamın önündeki en büyük engel ne?

Bunun gerçekleşmesi için ben ne yapabilirim?

Cevaplarınızın ardından sizin için en önemli dileği veya niyeti belirleyip kağıda yazabilirsiniz.

İsterseniz bu notu bir sonraki yeni aya kadar saklayarak daha sonra yeniden okuyabilir ve hayatınızda nelerin değiştiğine bakabilirsiniz.

SADECE SONUCU DEĞİL, HİSSETMEK İSTEDİĞİNİZ DUYGUYU DÜŞÜNÜN

Dilek tutarken yalnızca elde etmek istediğiniz sonucu düşünmek yerine, o gerçekleştiğinde nasıl hissetmek istediğinize de odaklanabilirsiniz. Yeni bir iş istiyorsanız yalnızca belirli bir pozisyonu değil, başarılı ve güvende hissetmeyi hayal edebilirsiniz. Bir ilişki istiyorsanız belirli bir kişiye odaklanmak yerine sevgi, güven, huzur ve karşılıklılık gibi duyguları düşünebilirsiniz.

Bu yaklaşım, neye gerçekten ihtiyaç duyduğunuzu daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.

DİLEĞİNİZİ BİR EYLEMLE DESTEKLEYİN

Niyet belirledikten sonra bunun için atabileceğiniz küçük ve somut bir adım seçebilirsiniz. Yeni bir iş istiyorsanız özgeçmişinizi güncelleyebilir, bir proje üzerinde çalışmak istiyorsanız bunun için zaman ayırabilir, yeni insanlarla tanışmak istiyorsanız bir sosyal etkinliğe katılabilirsiniz. Böylece dileğiniz yalnızca kağıt üzerinde kalmaz; günlük hayatınızda karşılığı olan bir hedefe dönüşür.

BAŞKALARINI DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK DİLEKLERDEN KAÇININ

Dileklerinizi başka insanların kararlarını veya davranışlarını değiştirmek üzerine kurmak yerine, kendi hayatınızda ne istediğinize odaklanabilirsiniz.

Örneğin “Şu kişi bana geri dönsün” demek yerine, “Değer gördüğüm ve karşılıklı sevginin olduğu bir ilişki istiyorum” şeklinde bir niyet belirlenebilir. Benzer şekilde belirli bir sonucu zorlamak yerine, sizin için uygun fırsatlara açık olduğunuzu ifade eden dilekler tercih edilebilir.

YENİ AYI BİR SINAVA DÖNÜŞTÜRMEYİN

Dileğinizi yanlış ifade etmekten veya belirli bir ritüeli eksik yapmaktan korkmanıza gerek yok. Yeni ayı, hayatınızı bir anda değiştirecek sihirli bir yöntem olarak görmek yerine durup düşünmek, önceliklerinizi belirlemek ve kendinize yeni bir yön çizmek için sembolik bir başlangıç olarak değerlendirebilirsiniz.

Bu dönemde kendinize sorabileceğiniz en önemli soru ise belki de şu: “Başkalarının beklentilerini düşünmek zorunda olmasaydım, gerçekten ne isterdim?”

Bu soruya vereceğiniz cevap, yeni ay döngüsünde belirleyeceğiniz en anlamlı niyet olabilir.