Ay Yay burcunda haftanın son iş gününde, Jupiter ile uyumlu açıda, yaşama sevincimiz yükselirken, diğer taraftan Ay Güneş uyumsuz açısı ile zaman zaman engellere maruz kalabiliriz.

Koç

Gelecek hedefleriniz, eğitim, yurt dışı ve vizyon alanınızda Jüpiter’den harika bir destek var; moraliniz ve inancınız oldukça yüksek. Ancak Başak burcundaki Güneş’in karesi, detaylarda kaybolmanıza veya günlük işlerin getirdiği sorumluluklar yüzünden büyük resmi kaçırma hissinize yol açabilir. Mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakıp önünüzdeki fırsatlara odaklanmalısınız.

Boğa

Finansal paylaşımlar, yatırımlar ve sezgiler alanınızdaki Ay-Jüpiter uyumu, maddi konularda beklenmedik bir rahatlama veya destek getirebilir. Ancak aşktaki ve kişisel arzularınızdaki (Güneş) beklentileriniz ile finansal gerçekleriniz arasında bir gerilim yaşanabilir. Duygusal harcamalara ve ego çatışmalarına çekilmeden dengede kalmaya çalışın.

İkizler

İkili ilişkilerinizde ve ortaklıklarınızda Jüpiter desteğiyle son derece neşeli, cömert ve şanslı etkiler altındasınız. Partnerinizden veya bir dostunuzdan büyük bir destek görebilirsiniz. Fakat ev, aile ve yuva konularından gelen bazı sorumluluklar veya kısıtlamalar neşenizi gölgelemek isteyebilir. Aile ve ilişki arasındaki dengeyi kurmak bugün anahtar rol oynayacak.

Yengeç

İş ortamınız, günlük rutinleriniz ve sağlığınızla ilgili konularda şanslı ve verimli bir gün. Çalışma hayatınızda güzel bir fırsat yakalayabilirsiniz. Ancak yakın çevreniz, kardeşleriniz veya iletişim dilinizdeki aşırı eleştirel tutumlar (Güneş Başak) iş yerinde gerginlik yaratabilir. Ayrıntılara takılıp büyük motivasyonunuzu bozmamaya özen gösterin.

Aslan

Aşk, hobiler, yaratıcılık ve çocuklar alanınızda Ay-Jüpiter kavuşum gibi tatlı bir neşe ve özgüven pompalaması yapıyor. Kendinizi sahnede ve şanslı hissettiğiniz bir gün. Ancak maddi konularda yapacağınız harcamalar veya bütçe hesapları (Güneş) modunuzu biraz düşürebilir. Eğlence ve harcama dengesini iyi ayarlamalısınız.

Başak

Burcunuzda ilerleyen Güneş size güç verirken, dip noktanızdaki Ay’ın Jüpiter ile uyumu ailevi ve evle ilgili konularda büyük bir içsel huzur ve şans sunuyor. Yine de kişisel isteklerinizle (Güneş) ailenizin ya da evinizin ihtiyaçları arasında sıkışmış hissedebilirsiniz. Kendi merkezinizde kalarak, esnek davranmak gerilimi çözecektir.

Terazi

Yakın çevreniz, eğitimler ve iletişim trafiğinizde harika bir moral ve destek var. Zihinsel olarak oldukça üretken ve şanslısınız. Ancak bilinçaltınızda biriken bastırılmış korkular veya arkadan dönen durumlar (Güneş) kafanızı karıştırabilir. Mantığınızla sezgileriniz çeliştiğinde, Jüpiter’in getirdiği olumlu zihinsel akışa güvenin.

Akrep

Maddi konular ve özdeğer alanınızdaki Ay-Jüpiter üçgeni, parasal konularda yüzünüzü güldürecek fırsatlar veya güzel kazanç kapıları getirebilir. Ancak sosyal çevrenizden ya da arkadaşlarınızdan gelen taleplerle kendi finansal hedefleriniz arasında bir çelişki yaşanabilir. Çevrenize uyum sağlamak adına bütçenizden ödün vermeyin.

Yay

Ay sizin burcunuzda ilerlerken yönetici gezegeniniz Jüpiter ile muazzam bir açı kuruyor; çekim gücünüz, neşeniz ve enerjiniz zirvede! Ancak kariyer ve toplum önündeki duruşunuzu temsil eden alandaki Güneş karesi, üstlerinizle veya otorite figürleriyle ufak bir ego çatışmasına işaret ediyor. Özgüveninizi kibirle karıştırmadan hareket ederseniz günün kazananı siz olursunuz.

Oğlak

İç dünyanızda, sezgilerinizde ve ruhsal alanınızda muazzam bir genişleme ve koruma var. Yalnız kalmak ve derinleşmek size çok iyi gelecektir. Fakat uzaklar, eğitim, hukuki konular veya hayata bakış açınızdaki katı fikirler (Güneş) içsel huzurunuzu zorlayabilir. Olayları fazla analiz etmek yerine akışa teslim olmak en büyük şifanız.

Kova

Sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız ve gelecek hayallerinizde Jüpiter’in getirdiği harika bir şans akışı var; popülerliğiniz artıyor. Ancak ortaklı finansal konular, borçlar veya duygusal krizler (Güneş) kafanızı kurcalayabilir. Arkadaşlarınızdan destek alarak bu finansal veya duygusal pürüzleri aşmanız mümkün.

Balık

Kariyerinizde, hedeflerinizde ve toplum önündeki imajınızda parlama ve büyüme zamanı! İş hayatınızda güzel bir fırsat kapınızı çalabilir. Ancak ikili ilişkilerinizde veya partnerinizle olan diyaloglarınızda (Güneş) karşı tarafın detaycı ve eleştirel tutumu canınızı sıkabilir. İlişkilerdeki gerilimi kariyerinizdeki başarılara odaklanarak yönetebilirsiniz.