Küresel elektrik altyapısı, her yerde bulunan veri merkezleri ve yeşil enerji dönüşümüyle tarihin en büyük değişimini yaşıyor.

"OpenGridWorks" adı verilen devrim niteliğindeki etkileşimli harita, dev barajlardan mahalle aralarındaki trafolara kadar tüm küresel altyapıyı tek bir platformda topladı. Bu çalışma, sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda küresel enerji adaletsizliğini ifşa eden bir politika aracı.

OpenGridWorks, gücünü dünyanın en büyük açık veri tabanı olan OpenStreetMap'ten ve binlerce uzmanın anlık güncellemelerinden alıyor.

Harita, enerjinin nerede üretildiğini, şebekede nasıl seyahat ettiğini ve hangi noktalarda tüketilip "yutulduğunu" etkileşimli olarak gösteriyor.

Teknolojiler renklerle ayrılmış durumda: Hidroelektrik için mavi, termik için kırmızı, güneş için sarı, rüzgar için yeşil ve nükleer enerji için mor balonlar kullanılıyor. Balonun boyutu büyüdükçe, kurulu güç (MW) de artıyor.

Haritadaki en dikkat çekici detaylardan biri, "beyaz elmas" şekliyle temsil edilen veri merkezleri. Bu dijital devler rastgele yerleştirilmiyor; enerji kesintisi riskini minimize etmek için devasa iletim hatlarının ve ana düğüm noktalarının hemen yanına kümeleniyorlar.

Harita üzerinde kaydırılan her kilometre, enerji dönüşümünün (energy transition) hızı hakkında çarpıcı bilgiler sunuyor.

Batı Avrupa ve Çin'de yeşil ve sarı (rüzgar ve güneş) renkler baskın hale gelmeye başlarken, küresel ölçekte kırmızının (termik enerji) hakimiyeti hala sürüyor.

Nükleer santrallerin soğutma ihtiyacı nedeniyle kıyı şeritlerinde, hidroelektrik santrallerinin ise büyük nehir sistemlerinde yoğunlaştığı çıplak gözle görülebiliyor.

OpenGridWorks’ün en sarsıcı tarafı, altyapıdaki "boşlukları" göstermesi. ABD, Orta Avrupa ve Çin hattı elektrik ağlarıyla örümcek ağı gibi sarılmış durumda.

Sahra altı Afrika ve Orta Asya’da hatlar seyreliyor, hatta birçok noktada tamamen kayboluyor. Güney Amerika’da ise altyapı sadece kıyı şeritlerine sıkışmış, iç kesimler ise derin bir karanlığa gömülmüş durumda.

Mühendisler için bir arıza tespit ve proje planlama aracı olan bu platform, siyasetçiler için bir "vicdan haritası" niteliğinde. OpenGridWorks, dünyadaki tüm ülkelerin aynı kaynaklara sahip olmadığını ve enerji dönüşümünün her coğrafyada aynı hızla ilerlemediğini pratik bir şekilde ispatlıyor. Geleceğin akıllı şebekelerini inşa etmek isteyenler için bu harita, karanlıkta kalan noktaları aydınlatmanın ilk adımı olabilir.