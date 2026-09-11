ABD Darphanesi, 11 Eylül terör saldırılarının 25. yıldönümü kapsamında "Özgürlük Anma Hatıra Yarım Doları" adını taşıyan yeni bir madeni parayı tedavüle sunmaya hazırlanıyor.

Birlik ve beraberlik simgesi olarak tasarlanan parada Özgürlük Heykeli, 11 Eylül tarihi ve ABD’de bir simge haline gelen "Asla Unutma" ifadesi yer alıyor. Arka yüzünde ise sembolik meşale devri ve "Bilgi, gerçek özgürlüğün tek koruyucusudur" mesajı bulunuyor.

Düzenlemenin duyurusunu yapan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, çeyrek asır geçmesine rağmen hayatını kaybedenlerin anısına ve kurtarma ekiplerinin cesaretine olan saygılarının sürdüğünü vurguladı.

Philadelphia Darphanesi’nde basılan ve ön siparişleri internet sitesi üzerinden alınmaya başlayan sınırlı sayıdaki hatıra paralarının teslimatına Aralık ayı başında başlanacak. Söz konusu adım, darphanenin ABD'nin 250. kuruluş yılına özel hazırladığı diğer hatıra serilerinin ardından geldi.

Gelişme, ülke genelinde düzenlenen 11 Eylül anma etkinliklerinin odağında yer alıyor. Başta New York'taki Ground Zero alanı olmak üzere, Virginia'daki Pentagon Anıtı ve Pensilvanya'daki Flight 93 Anıtı'nda üst düzey katılımın beklendiği resmi törenler ve anma programları gerçekleştiriliyor.