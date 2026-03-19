Güneş'te 16 Mart'ta meydana gelen şiddetli patlamaların ardından uzaya fırlatılan devasa plazma bulutları, bugün (19 Mart Perşembe) Dünya'ya ulaştı. Uzmanlar, 'G2' (orta şiddetli) seviyesindeki bu jeomanyetik fırtınanın radyo iletişiminde aksamalara, elektrik şebekelerinde dalgalanmalara ve navigasyon (GPS) sistemlerinde geçici sorunlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Bu doğa olayı, 16 Mart'ta Güneş yüzeyinde gerçekleşen bir dizi Koronal Kütle Atılımı (CME) tarafından tetiklendi.

Güneş'in taç küresinden uzaya fırlatılan bu devasa plazma ve manyetik alan bulutları, saniyede 3.000 kilometreye varan inanılmaz hızlara ulaşabiliyor. Fırlatılan bu yüklü parçacıklar Dünya'nın manyetik alanı olan manyetosfere çarptığında, gezegenin manyetik kalkanında saatlerce veya günlerce sürebilecek türbülanslar (jeomanyetik fırtınalar) yaratıyor.

Bugün Dünya'yı vuran fırtına G2 (orta) sınıfında sınıflandırılıyor. Uzmanlar, etkilerin sınırlı ve yönetilebilir olacağını belirtmekle birlikte, teknolojik altyapılarda şu geçici sorunların yaşanabileceğine dikkat çekiyor:

Yüksek frekanslı radyo iletişimi kalitesinde düşüş ve anlık sinyal kayıpları.

Elektrik şebekelerinde küçük çaplı voltaj dalgalanmaları.

Uydu sistemlerinde ve GPS / navigasyon cihazlarında konum sapmaları veya bağlantı zorlukları.

EN KÖTÜ SENARYOLARDAN UZAKTAYIZ

Güneş döngüsünün doğal bir parçası olan bu fırtınalar konusunda endişelenecek bir durum bulunmuyor. Geniş çaplı elektrik kesintilerine, internet altyapısının çökmesine veya uyduların kalıcı olarak hasar görmesine neden olan ekstrem olaylar, G4 veya G5 seviyesindeki çok daha şiddetli fırtınalarda görülüyor. Bugünkü G2 fırtınası, şebeke ve uydu operatörleri tarafından kolayca telafi edilebilir düzeyde.

GÖKYÜZÜNDE BEKLENMEDİK GÖRSEL ŞÖLEN

Bu kozmik çarpışmanın sadece teknolojik yan etkileri yok. Jeomanyetik fırtınalar, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların atmosferdeki gazlarla reaksiyona girmesi sonucu oluşan Kuzey Işıkları'nı (Aurora Borealis) tetikliyor. Bu fırtına sayesinde auroraların, normalde görüldüğü kutup dairelerinden çok daha güneydeki enlemlerde bile izlenebilmesi bekleniyor.