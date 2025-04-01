Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım şirketlerine yeni düzenleme hakkında resmi yazı gönderdi. Aynı şekilde, doğalgaz tarafında da BOTAŞ’ın başlattığı çalışma tamamlandı ve uygulama takvimi oluşturuldu.

1 Nisan 2025 bugünden itibaren, hem elektrik hem de doğalgaz faturalarında tüketicilere uygulanan devlet desteği, faturaların üzerinde ayrı bir şekilde belirtilecek.

FATURALARIN ALTINDA NET TUTAR GÖRÜNECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte, faturaların en altında tüketicinin ödemesi gereken net tutar yer alacak. Bu sayede, hem tüketiciler gerçek maliyetleri daha açık bir şekilde görebilecek, hem de devlet desteği tutarını nasıl kullanıldığını net bir biçimde takip edebilecekler.

SADECE KONUT ABONELERİNİ KAPSAYACAK

Ancak bu düzenleme yalnızca konut abonelerini kapsayacak. Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan aboneler için geçerli olmayacak.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA DEVLET DESTEĞİ ORANLARI

1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak destek oranları şu şekilde:

- Elektrik faturalarında devlet desteği:

Düşük tüketim kademesinde (aylık 417 kWh altında) %60

Yüksek tüketim kademesinde ise %40

- Doğalgaz faturalarında devlet desteği:

%65 oranında doğrudan fatura desteği sağlanacak.

TÜKETİCİLER İÇİN DAHA ŞEFFAF BİR SİSTEM

Bu yeni düzenlemeyle, tüketiciler yalnızca enerji maliyetlerini değil, aynı zamanda devlet desteğinin nasıl işlediğini ve ne kadar destek aldıklarını daha şeffaf bir şekilde görebilecekler. Böylece, enerji tüketimindeki devlet katkısını daha kolay takip edebilir bir hale gelecek.