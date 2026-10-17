eteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Ekim Cumartesi günü için yayımladığı son hava tahmin raporunda çok sayıda bölgeyi şiddetli yağış ve fırtınaya karşı uyardı. İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın doğusu ve Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer ekstrem boyutlara ulaşması bekleniyor.

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava dalgası etkisini gösterirken; Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleri sağanak yağışın etkisi altına giriyor. Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Mardin, Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğu kesimlerinde de aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yüksek kesimlerde ise kış provası var: Bursa ve Kütahya’nın dağlık bölgelerinde gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri tahmin ediliyor.

İstanbul ve çevre illere "şiddetli yağış" uyarısı

Hafta sonu planı yapan vatandaşlar için kritik bir uyarı yayımlandı. İstanbul’un kuzey bölgeleri ve Anadolu Yakası başta olmak üzere; Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce’nin kıyı kesimlerinde yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Ayrıca İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, İzmir’in doğusu, Muğla, Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay’ın kıyıları, Kahramanmaraş’ın batısı, Konya çevreleri ile Çorum’da da kuvvetli sağanak etkili olacak. Yetkililer; sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Fırtınanın hızı 80 kilometreyi bulacak!

Cumartesi günü sadece yağışlar değil, rüzgâr da hayatı olumsuz etkileyecek. Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli; Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında ise güneyli rüzgârlar fırtınaya dönüşecek.

Hızı yer yer saatte 50 ila 70 kilometreye, bazı bölgelerde ise 80 kilometreye kadar ulaşacak fırtına nedeniyle; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca gazı zehirlenmesi gibi risklere karşı dikkatli olunması önemle vurgulandı.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşüyor

Doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinde kalmaya devam etse de, Türkiye’nin batı ve iç bölgelerinde termometreler sert bir düşüşle mevsim normallerinin altına gerileyecek. Meteoroloji uzmanları, ani hava değişimleri ve olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların güncel uyarıları anlık olarak takip etmesini tavsiye ediyor.