Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Mayıs Cuma günü için hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre; Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken; Marmara, Ege Bölgesi (Muğla ve Denizli hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile birlikte Antalya, Isparta ve Kırıkkale çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.

İSTANBUL’DA SAĞANAK BEKLENİYOR

İstanbul'da öğle saat 12.00 ile akşam 18.00 arasında etkili olması beklenen sağanak yağışların zaman zaman gök gürültülü olacağı ifade edildi.

LİBYA’DAN TOZ TAŞINIYOR, GÖKYÜZÜ KARARABİLİR!

Özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu’nun batısı için toz taşınımı uyarısı da geldi.

Libya üzerinden gelmesi beklenen yoğun toz bulutu, cuma günü öğle saatlerinden itibaren Türkiye’yi etkisi altına alacak.

Havanın kalitesini düşürecek olan toz taşınımı nedeniyle solunum rahatsızlığı olan vatandaşların dışarı çıkarken önlem almaları öneriliyor.

Meteoroloji raporuna göre rüzgar da birçok bölgede etkili olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun batı kesimlerinde, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Özellikle Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında rüzgarın zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde (60-90 km/saat) etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı açıklamada vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyardı. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi risklerin oluşabileceği belirtilirken; kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım, ani sel ve su baskını gibi olaylara karşı dikkatli ve hazırlıklı olunması istendi.

Meteoroloji uzmanları, toz taşınımı ve yağışlı havanın hafta sonuna kadar devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.