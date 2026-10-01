Ekim ayının gelişiyle birlikte bankacılık sektöründe nakit çekim limitleri yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.

Savaş koşulları altındaki Ukrayna’da Merkez Bankası (NBU) günlük 100 bin Grivna (UAH) nakit sınırını koruyup ticari bankaların esnek limit belirlemesine imkan tanırken, benzer bir "nakitsiz toplum" ve güvenlik odaklı limit düzenlemesi Türkiye’deki bankalar tarafından da aktif olarak uygulanıyor.

Türkiye’de bankaların sunduğu günlük ücretsiz nakit çekim limitleri kart türü, işlem kanalı ve QR kod kullanımına göre 10.000 TL ile 60.000 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

DÜNYADA SIKILAŞMA, TÜRKİYE'DE DİJİTAL ESNEKLİK

Ukrayna Merkez Bankası'nın sıkıyönetim tedbirleri kapsamında uyguladığı günlük 100.000 UAH (ve özel hesaplarda 200.000 UAH) limit düzenlemesi, nakit akışını kontrol altında tutmayı hedefliyor.

PrivatBank ve Monobank gibi küresel oyuncular işlem ve saat bazlı kısıtlamalara giderken; Türkiye’de ise bankalar çözümü kartlı çekim limitlerini sınırlayıp, QR (Karekod) gibi dijital kanallara ek limit tanımlamakta buldu.

Türkiye'deki finans tüketicileri, kartla çekim limitlerine ulaştıklarında mobil bankacılık uygulamaları üzerinden karekod kullanarak ek nakit çekim imkanından yararlanabiliyor.

TÜRKİYE'DE BANKA BANKA GÜNCEL ATM NAKİT ÇEKİM LİMİTLERİ

Türkiye’de hizmet veren kamu ve özel bankaların 1 Ekim itibarıyla geçerli olan standart ve ücretsiz günlük ATM nakit çekim limitleri şu şekilde şekilleniyor:

Enpara: 50.000 TL (Karekod (QR) kullanımı ile toplamda 60.000 TL’ye kadar çıkabiliyor)

İş Bankası: 20.000 TL

VakıfBank: 20.000 TL

QNB Finansbank: 10.000 TL - 20.000 TL

Garanti BBVA: 15.000 TL

Yapı Kredi: 15.000 TL

Akbank / Halkbank / DenizBank: 10.000 TL - 15.000 TL

Ziraat Bankası: 10.000 TL

ATM MÜŞTERİLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN 3 KRİTİK DETAY

ATM’lerden eli boş dönmek veya yüksek komisyon ödememek için uzmanlar şu hususlara dikkat çekiyor:

QR Kod İle Ek Limit: Birçok banka, fiziki kart çekim limitine ek olarak mobil uygulama üzerinden karekod ile yapılan çekimlere ayrı bir limit tanımlıyor. Bu sayede günlük nakit ihtiyacı iki katına çıkarılabiliyor.

Limit Üstü Çekim Ücretleri: Belirlenen günlük tutarın üzerinde nakit çekmek isteyen müşteriler, bankanın uyguladığı "limit üstü çekim komisyonu" ile karşılaşabiliyor. Yüksek tutarlı çekimler için şubeleri tercih etmek komisyon riskini ortadan kaldırıyor.

Ortak ATM ve Şube İçi ATM Derecelendirmesi: Kamu bankalarının oluşturduğu TAM ortak ATM ağı veya şube içerisinde yer alan ATM’lerde işlem limitleri ve işlem ücreti koşulları standart sokak ATM’lerine göre daha esnek uygulanabiliyor.