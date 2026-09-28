Bugün gökyüzünde zihni temsil eden Merkür ile kadersel yönümüzü belirleyen Kuzey Ay Düğümü arasında şifalandırıcı bir üçgen açı gerçekleşiyor.

Bu güçlü geçiş, özellikle 3 burç için hızlı, akıcı ve pürüzsüz bir toparlanma sürecini başlatıyor. Uzun süredir devam eden belirsizlikler yerini sarsılmaz bir istikrara bırakırken, zihnimiz netleşiyor ve önümüzü çok daha rahat görmeye başlıyoruz.

Artık illüzyonların, sahte vaatlerin veya manipülasyonların bizi yavaşlatamayacağı bir dönüm noktasındayız. Başkalarının, özellikle de bizim iyiliğimizi istemeyenlerin manipülatif fikirlerinden sıyrılıyoruz; kendi özgür irademizle, bağımsızca düşünebilmenin hafifliğini yaşıyoruz. İşte bugünün kadersel netliğinden en çok faydalanacak ve hayatı nihayet kolaylaşacak o 3 burç:

1. Başak: Zihinsel Tıkanıklıklar Son Buluyor

Sevgili Başak, Merkür’ün Kuzey Ay Düğümü ile kurduğu bu olumlu bağ, haftalardır zihnini kurcalayan, seni adeta bir labirentin içine hapseden o büyük sorunun cevabını ayağına getiriyor. Doğru yoldasın, içindeki sese güven ve ilerlemeye devam et.

Bu geçişle birlikte bulacağın cevaplar, adeta zihinsel bir şifa kaynağı olacak ve hayatını gözle görülür bir şekilde kolaylaştıracak. Uzun zamandır aynı noktada saymaktan, sıkışıp kalmaktan çok yorulmuştun; şimdi nihayet o ağır yükü bırakıp hafifçe ileriye doğru adım atma zamanı.

Gökyüzünün bu güçlü enerjisi, içindeki tüm şüphe ve kaygıları hızla silip süpürecek. Ani bir aydınlanmayla ne yapman gerektiğini çok iyi bileceksin.

2. Kova: Direksiyonun Başına Yeniden Geçiyorsun

Sevgili Kova, hayatı çok daha berrak, net ve gerçekçi bir pencereden görmeye başlıyorsun. Pazartesi günü gerçekleşen bu şifalı göksel açı, seni adeta uzun bir uykudan uyandıracak ve taze bir nefes almanı sağlayacak.

Bugün, hayatındaki büyük bir dönüm noktasına veya önemli bir meseleye bakış açını kökten değiştirecek bir aydınlanma yaşayabilirsin. Kazanacağın bu vizyon, işlerini çok daha pratik yoldan çözmeni sağlayacak ve seni olası pek çok krizden, gereksiz zahmetten koruyacak.

Bugün senin günün; çünkü artık geleceğinin iplerini tamamen eline aldığını hissedeceksin. Başkalarının onayını, takdirini veya sevgisini kazanmak için çabalamayı bırakıyorsun. Kendi gücünün farkına vararak hayatının direksiyonuna yeniden geçmek sana çok iyi gelecek.

3. Yengeç: O Zor Karar Nihayet Netleşiyor

Sevgili Yengeç, gökyüzünün bu harika desteği senin için tam zamanında, en çok ihtiyaç duyduğun anda geliyor. Bir süredir zihnini ve kalbini meşgul eden, seni iki yol arasında bırakan o önemli karar, bugün net bir karara bağlanıyor.

Doğru seçimi yapmak için ihtiyacın olan tüm verilere ve içsel bilgeliğe artık sahipsin. Gerçekleri tüm çıplaklığıyla görüyorsun ve bu da adımlarını kolaylaştırıyor. Bu süreçte elde ettiğin farkındalıkla, bundan sonra ne yapacağını ve hangi yöne gitmek istediğini çok iyi bileceksin.

İçini büyük bir iyimserlik ve motivasyon kaplayacak; geride kalmışlık hissi yerini hızlı bir ilerleme arzusuna bırakacak. Zihnindeki o büyük belirsizlik ortadan kalktıktan sonra, seni yolundan alıkoyabilecek hiçbir güç kalmayacak.