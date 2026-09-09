Hayattan zevk almak isteyeceğimiz bir gündeyiz. Ay, Aslan burcunda ve Ay, Venüs dost enerjideler. Hevesli ve iyimser bir ruh halindeyiz. Yalnız Venüs son derecelerde bugün ilişkilerle ilgili sorunlar çıkarabilir. Yapmak istediğimiz şeylerde kendi bildiğimizi okumak, etrafımızı dinlememek bizi çıkmaza sürükleyebilir.

KOÇ

Sevgili Koçlar, küslük veya dargınlıklar varsa , bitebilir; çalışma koşullarınızda düzelmeler yaşayabilirsiniz. Her zaman olumsuzluklardan bahsedilmez, güzelliklerden de bahsetmek lazım; aşk konularınıza baktığımda; bu konuda da düzelmeler başladı.

BOĞA

Sevgili Boğalar,Ay’ın Aslanda oluşu ile aslında ev aile iletişim sorunlarınız hallolacak, anlaşmazlık yaşadığınız kişilerle aranız yumuşayacak. Venüs son derecelerde, biriktirip biriktirip sonra haklı iken haksıza düşmeyin. Tatlı tatlı konuşun.

İKİZLER

Sevgili İkizler, Sevdiğiniz kişiyle aranızda daha önceden oluşan bir gerilim varsa , ılımanlaştığını göreceksiniz. Yalnız olan ikizler ise bir aşk ilişkisine başlayacakları fırsatlar yakalayabilirler.

YENGEÇ

Sevgili Yengeçler, kardeşlerinizle ilgili gelişmeler yaşayacaksınız. Sizi daraltan sıkan şeylerden kurtulmak isteyeceksiniz bu hafta , her şeye sil baştan da diyebilirsiniz kim bilir. Aşk hayatınızda ise belirsizlikler olabilir.

ASLAN

Sevgili Aslanlar, Ayın sizin burcunuzda oluşu size olumlu ve sağlam adımlar attıracak. Bugün gökyüzü köprüden önce son çıkış diyor özellikle para konularında atılımlarınızı gerçek kılmak istiyorsanız. Harekete geçmelisiniz.

BAŞAK

Sevgili Başaklar, yoga , meditasyon gibi içe yönelim tekniklerini denemek isteyebilir ve bilinçaltınızda bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Kendi kendinize kalmak ve düşünmek için kendinize zaman ayırmayı unutmayın.

TERAZİ

Sevgili Teraziler, ikili ilişkilerde geri dönüşler, geri adımlar atmak , eski bir sevgiliyle yeniden bir araya gelmek , eski mevzuları açmak gibi durumlar olabilir. Bugün ilişkilerde farklı bir gün.

AKREP

Sevgili Akrepler, şanslı bir süreçten geçiyorsunuz hafta boyunca , sevdiğiniz kişiyle beraber sosyal arkadaş çevrelerinizde bulunabilir , keyifli vakit geçirebilirsiniz. İş ve arkadaş çevrenizde sorunlarınızı çözmek, dertleşmek, rahatlamak yardımcı olacak.

YAY

Sevgili Yaylar, bazı şeylerin düzeldiğini öğrenebilirsiniz. Hafta sonuna doğru seyahat planları yapabilir ve küçük kaçamaklar için valizinizi toplayabilirsiniz. Değişikliklerden yana şansınız açık.

OĞLAK

Sevgili Oğlaklar, çalıştığınız yerde bir takım pürüzler canınızı sıkabilir. Aşk hayatınız canlanıyor , sevdiğiniz kişi güçlü bir insan , karakteri sağlam ve pek çok şeyi atlatmış bir yapıda , onun bu şekilde duruşu sizi iyi hissettiriyor.

KOVA

Sevgili Kovalar, aşk ve ilişkiler adına adım atmalı, her şeyi karşı taratan beklememelisiniz; borçlarınızı rahat ödemeniz ve iş konusunda rahatlamanız oldu! Sıra ilişkilerde olacak. Ortaklaşa işler vurgu kazanacak. Eskiden değer vermediğiniz konulara daha fazla önem verebilirsiniz.

BALIK

Sevgili Balıklar, evcil hayvan edinme fikri bir anda tekerrür edebilir sizlerde …merhamet duygularınız ağır basıyor… Sağlık konusunda da adımlar atacağınız bir gün. Diyete başlamanız gerekebilir.