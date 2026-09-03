Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin yeni duruşma salonunda 75'inci gününde devam ediyor. Davada bu hafta tutuklu sanıkların tahliye talepleri alınıyor. Bugün ise kalan son 13 tutuklu ismin tahliye taleplerinin dinlenmesi kararlaştırıldı.

İMAMOĞLU SON SIRADA SÖZ ALACAK

Tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin alınmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun da son sırada söz alması bekleniyor. İmamoğlu'nun tahliye talebinde bulunacağı konuşmasının ardından mahkeme heyetinin, tutukluluk durumlarına ilişkin ara kararını açıklaması bekleniyor.

BUGÜNE KADAR 57 TUTUKLU TAHLİYE EDİLDİ

Dava, 107 tutuklu sanıkla başlamış, daha sonra tutuklu sanık sayısı 110'a çıkmıştı. Yapılan tutukluluk incelemelerinin ilkinde 18, ikincisinde 15, üçüncüsünde 9, dördüncüsünde 9 ve beşincisinde 6 olmak üzere bugüne kadar toplam 57 tutuklu sanık tahliye edilmişti.