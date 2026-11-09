Bugün hayatın vazgeçilmez parçalarından biri haline gelen cep telefonları, henüz ortada yokken bir bilim insanının dikkatini çekmişti. İngiliz bilim insanı Archibald Montgomery Low, 1924 yılında yayımlanan kitabında insanların sokaklarda ve uçaklarda taşınabilir kablosuz cihazlarla konuşabileceğini öngördü. Yaklaşık bir asır önce kaleme alınan bu ifadeler, günümüzün cep telefonu teknolojisini hatırlatıyor.

1924 yılında cep telefonlarını andıran bir öngörüde bulundu

Archibald Montgomery Low, 1924 yılında yayımlanan Wireless Possibilities adlı kitabında kablosuz iletişimin geleceğine ilişkin tahminlerini paylaştı. Low, insanların yakın gelecekte sokaklarda ve uçaklarda yanlarında taşıyabilecekleri küçük kablosuz cihazlar aracılığıyla arkadaşlarıyla konuşabileceğini yazdı.

Low'un kitapta yer alan ifadesi, günümüz Türkçesiyle şöyle aktarılabilir:

"Birkaç yıl içinde, cep boyutundaki kablosuz bir cihaz yardımıyla uçaktaki ve sokaktaki arkadaşlarımızla sohbet edebileceğiz."

Bu öngörü, günümüzde cebimizde taşıdığımız akıllı telefonların temel özelliklerinden biri olan hareket halindeyken iletişim kurma fikrini 1920'li yıllarda gündeme getirmesi bakımından dikkat çekiyor.

Yalnızca sesli iletişimi değil, uzaktan görüntü aktarımını da düşündü

Low'un tahminleri yalnızca kablosuz telefonlarla sınırlı değildi. Bilim insanı, kablosuz teknolojinin gelişmesiyle birlikte görüntülerin de uzak mesafelere aktarılabileceğini düşünüyordu.

Kitabında, bir uçağa yerleştirilecek teleskopik kamerayla çekilen görüntülerin kilometrelerce uzaktaki insanlara ulaştırılabileceğini anlattı. Böylece bir uçakta veya gemide yaşananların, başka yerlerde bulunan kişiler tarafından eş zamanlı olarak izlenebileceği bir iletişim sistemini tarif etti.

Bugünün görüntülü görüşme ve canlı yayın teknolojilerini hatırlatan bu fikirler, Low'un kablosuz iletişimin geleceğine ilişkin öngörülerinin ne kadar geniş bir alana yayıldığını gösteriyor.