okakta yürürken bir reklam panosunun sizi tanıdığını, adınızla hitap ederek ilginizi çekebilecek ürünleri tanıttığını düşünün. Ya da sizi almak için gelen sürücüsüz bir aracın kapısını açtığınızı... Bir zamanlar yalnızca bilim kurgu eserlerinde karşılaşılan bu sahnelerin bazıları, günümüzde gerçek teknolojilerle hayatımıza girmeye başladı.

Bilim kurgu yazarı Philip K. Dick, onlarca yıl önce kaleme aldığı eserlerinde bu tür ihtimalleri tek tek ele aldı. Dick'in eserleri, Blade Runner, Total Recall ve Minority Report gibi filmlere de ilham verdi. Yazarın hikâyelerinde kimlik, gözetim, manipülasyon ve teknolojinin insan hayatını nasıl değiştirdiği önemli bir yer tuttu.

Dick, gelecekte kullanılacak cihazların teknik ayrıntılarını ortaya koyan bir bilim insanı değildi. Onun asıl gücü, teknolojinin toplum üzerindeki etkilerini ve insan davranışlarını nasıl dönüştürebileceğini hayal etmesiydi. Bugün eserlerinin yeniden gündeme gelmesinin nedeni de bu.

1. Sürücüsüz otomobiller yıllar önce hikâyelerinde yer aldı

Philip K. Dick'in 1966 yılında yayımlanan We Can Remember It for You Wholesale adlı kısa öyküsü, daha sonra Total Recall filmine ilham verdi. Öyküde yer alan Johnny Cab adlı robot taksi, insan sürücüye ihtiyaç duymadan hareket edebilen bir araç olarak tasvir ediliyordu.

Bugün bu fikir artık yalnızca bilim kurguya ait değil. Bazı şehirlerde sürücüsüz taksiler hizmet verirken, otomobillerde park etmeyi kolaylaştıran, takip mesafesini koruyan ve sürüş sırasında sürücüye yardımcı olan sistemler de yaygınlaşıyor.

Sürüş destek sistemleriyle tamamen otonom araçları birbirinden ayırmak gerekiyor. Her araç aynı ölçüde bağımsız hareket edemiyor. Sürücüsüz taksilerin kullanım alanları da ülkelere, yerel düzenlemelere ve teknolojik sınırlamalara göre değişiyor.

Dick'in öyküsünü günümüzle ilişkilendiren asıl nokta ise yalnızca sürücüsüz bir aracın varlığı değil. Araçlar kendi kararlarını vermeye başladığında bir kaza veya arıza durumunda sorumluluğun kime ait olacağı sorusu da gündeme geliyor. Otonom sürüş teknolojisi geliştikçe bu tartışma önemini koruyor.

2. Sanal gerçeklik, gerçeklik algısını değiştiriyor

Dick, 1968 tarihli Androidler Elektrikli Koyunların Hayalini Kurar mı? adlı romanında insanların duygularını, empati yeteneklerini ve gerçeklik algılarını sorguladı. Eserde yer alan Empati Kutusu adlı cihaz, kullanıcıların yoğun ve ortak bir duygusal deneyim yaşamasını sağlıyordu.

Bu cihazı günümüzün sanal gerçeklik gözlükleriyle birebir eşleştirmek mümkün değil, ancak iki teknoloji arasında dikkat çekici bir ortak nokta bulunuyor: İnsanların deneyimlerini ve çevrelerini algılama biçimlerini değiştirmek.

Günümüzde sanal gerçeklik teknolojisi, kullanıcıların kendilerini dijital ortamlardaymış gibi hissetmelerini sağlıyor. Video oyunlarından eğitim simülasyonlarına, mesleki uygulamalardan çeşitli iş süreçlerine kadar farklı alanlarda kullanılıyor.

Baş ve el hareketlerini takip eden cihazlar, kullanıcıların sanal ortamlarda hareket etmesine ve çevreleriyle etkileşim kurmasına olanak tanıyor. Böylece kişi yalnızca bir ekrana bakmak yerine kendisini dijital bir mekânın içindeymiş gibi hissedebiliyor.

Dick'in eserleriyle bağlantı da tam bu noktada ortaya çıkıyor. Sanal ortamlar ne kadar gerçekçi hale gelirse insanların algılarını, duygularını ve ilişkilerini nasıl etkilediklerini anlamak da o kadar önemli oluyor.

3. Birbirine bağlanan cihazlar hayatın parçası haline geldi

Philip K. Dick'in 1969 yılında yayımlanan Ubik adlı romanı, teknolojiyle tüketim ürünlerinin iç içe geçtiği sıra dışı bir dünyayı anlatıyor. Eserdeki teknolojik düzeni günümüzün Nesnelerin İnterneti sistemleriyle doğrudan eşleştirmek doğru olmasa da roman, teknolojinin günlük hayatın her alanına yayılmasını düşünmek için farklı bir bakış açısı sunuyor.

Nesnelerin İnterneti (IoT), internet üzerinden veri alışverişi yapabilen ve birbirleriyle iletişim kurabilen cihazları kapsıyor. Akıllı televizyonlar, ev kameraları, termostatlar ve çeşitli ev aletleri bu sistemlere örnek gösteriliyor. Kullanıcılar, uyumlu cihazları çoğu zaman bir uygulama üzerinden kontrol edebiliyor.

Bu teknoloji yalnızca evlerle sınırlı değil. Sanayide kullanılan bağlantılı sensörler, makinelerin çalışma durumunu takip etmek, enerji tüketimini ölçmek ve üretim süreçlerini izlemek için de kullanılıyor.

Birbirine bağlanan cihazların sayısı arttıkça güvenlik ve gizlilik sorunları da önem kazanıyor. Veri toplayan bir cihazın hangi bilgileri kaydettiği, bu bilgilerin nerede saklandığı ve kimlerin erişimine açık olduğu dikkat edilmesi gereken konular arasında yer alıyor.

Dick'in eserleriyle günümüz arasında kurulabilecek bağlantılardan biri de burada ortaya çıkıyor. Teknoloji hayatı kolaylaştırırken insanların dijital sistemlere bağımlılığını artırabiliyor ve yeni güvenlik sorunlarını beraberinde getirebiliyor.

4. Yapay zekâ, insanla makine arasındaki sınırı sorgulatıyor

Philip K. Dick'in en bilinen eserlerinden Androidler Elektrikli Koyunların Hayalini Kurar mı?, insan olmanın ne anlama geldiği sorusunu merkezine alıyor. Romanın dünyasında, insanlara son derece benzeyen androidler bulunuyor. Bu nedenle insanla makine arasındaki farkı yalnızca dış görünüşe bakarak anlamak mümkün olmuyor.

Günümüzde yapay zekâ sistemleri metin yazabiliyor, soruları yanıtlayabiliyor, görüntüler oluşturabiliyor ve konuşmaları işleyebiliyor. Bazı sistemler, geçmişte insan emeği gerektiren görevleri de yerine getirebiliyor. Öte yandan insansı robotlar, yapay zekânın fiziksel dünyada hareket edebilen makinelerle birleşmesini sağlıyor.

Yine de bugünkü teknolojilerle bilim kurgu eserlerindeki androidler arasında önemli farklar var. Bir yapay zekânın insan gibi konuşması, bilinçli olduğu, duygular hissettiği veya insanları gerçekten anladığı anlamına gelmiyor.

Dick'in hikâyeleri yalnızca makinelerin insanlara ne kadar benzeyebileceğini anlatmıyor. Aynı zamanda toplumun kime güveneceği, kimin empatiye layık görüleceği ve insan olmanın hangi özelliklerle tanımlanacağı gibi soruları da gündeme getiriyor.

İnsanların karşılarındaki kişinin mi yoksa bir yapay zekâ sisteminin mi konuştuğunu her zaman kolayca anlayamadığı bir dönemde, bu sorular daha da önem kazanıyor.

5. Kişiselleştirilmiş reklamlar, bilim kurgudan günlük hayata taşındı

Philip K. Dick'in 1954 yılında yayımlanan Sales Pitch adlı kısa öyküsü, insanları sürekli alışveriş yapmaya yönlendiren agresif bir satış dünyasını anlatıyor. Öyküde, ana karakteri bir ürün almaya ikna etmeye çalışan ısrarcı bir robot satıcı bulunuyor.

Bu kurgu, günümüzdeki dijital reklam sistemleriyle aynı değil. İnsanları sürekli satın almaya yönlendiren ticari mesajlar, bugünün internet kullanıcılarına yabancı gelmiyor.

Dijital platformlarda gösterilen reklamlar; platformun çalışma biçimine, gizlilik ayarlarına ve kullanılabilir verilere bağlı olarak kişiselleştirilebiliyor. Aramalar, ziyaret edilen sayfalar, ilgi alanları ve önceki etkileşimler, kullanıcıya hangi reklamların gösterileceğini belirlemede rol oynayabiliyor.

Bu nedenle internetin ihtiyaçlarımızı biliyormuş gibi görünmesi mümkün. Ancak bu durum, çoğunlukla toplanan verilerden ve algoritmaların yaptığı tahminlerden kaynaklanıyor.

Dick'in bu konudaki fikirlerini hatırlatan bir başka örnek de 2002 yapımı Minority Report filmi. Yazarın 1956 tarihli aynı adlı kısa öyküsünden uyarlanan filmde, Tom Cruise'un canlandırdığı karakterin önünden geçtiği dijital reklam panoları onu tanıyor ve kişiselleştirilmiş mesajlar gösteriyordu.

Günümüzde reklamların kişiselleştirilmesi yaygınlaşmış olsa da filmdeki gibi her insanı tanıyıp anında ona özel mesajlar sunan reklam panoları henüz günlük hayatın standart bir parçası değil.

Buna rağmen Dick'in ortaya koyduğu temel soru güncelliğini koruyor: Kişiye özel reklamlar ne zaman faydalı olmaktan çıkıp mahremiyet ihlaline dönüşüyor?

Dijital sistemler daha fazla veri topladıkça kullanıcıların hangi bilgilerinin kullanıldığını bilmesi ve bu veriler üzerinde söz sahibi olması daha büyük önem taşıyor.